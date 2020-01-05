إسلام آباد 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واسأطلقت رابطة العالم الإسلامي برنامج "كسوة الشتاء" في الجمهورية الباكستانية، الذي يأتي ضمن برنامجها الإغاثي والإنساني استمراراً لجهودها المتنوعة التي تقدمها لخدمة الإنسانية حول العالم.وانطلق البرنامج من مقر مكتب الرابطة في إسلام آباد، بحضور معالي وزير الشؤون الدينية الباكستانية نور الحق قادري، ووكيل الشؤون التنفيذية برابطة العالم الإسلامي عبدالرحمن بن محمد مطر، وعدد من المسؤولين في الحكومة الباكستانية والمنظمات الإغاثية العاملة في باكستان.وأوضح وكيل الشؤون التنفيذية للرابطة عبدالرحمن مطر أن هذا البرنامج يأتي بتوجيهات ومتابعة من معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، واستكمالًا للدور الإنساني الذي تؤديه الرابطة في مساعدة الدول والشعوب المحتاجة ومنها جمهورية باكستان الإسلامية، ضمن حزمة من الجهود والمبادرات الإنسانية الرائدة التي تضطلع بها الرابطة في الجمهورية الباكستانية.وبين مطر أن برنامج كسوة الشتاء الذي جرى إطلاقه يستفيد منه العديد من الفقراء والضعفاء والمساكين في أنحاء باكستان، مضيفاً أن هذا المشروع يُعد جزءا من العديد من المشاريع التي تنفذها الرابطة في مختلف المجالات الإغاثية والصحية والتعليمية، وغيرها من البرامج الإنسانية التي تلامس حاجة الشريحة المستهدفة, مؤكدًا أن ما تقدمه الرابطة يحظى باستحسان وإشادة المسئولين الباكستانيين والشعب الباكستاني الصديق.من جانبه رفع معالي وزير الشؤون الدينية الباكستاني الشكر باسم حكومة وشعب باكستان لهذه الجهود الإنسانية النبيلة، التي جسدت مفهوم معرفة الأصدقاء عند الشدائد، لما توليه من اهتمام ورعاية بباكستان وشعبها، فضلًا عن الدور الريادي الذي تؤديه على مستوى العالم والعالم الإسلامي لخدمة الإسلام والمسلمين والوقوف مع الشعوب المحتاجة والمتضررة.// انتهى //19:22ت م0158