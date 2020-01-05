طرابلس 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واسأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن شديد إدانتها واستنكارها لاستهداف الكلية العسكرية في الهضبة، جنوبي العاصمة طرابلس، يوم أمس وأسفر عن سقوط قتيلا، و33 جريحا حالتهم بين الخطيرة والمتوسطة.وطالبت اللجنة، في بيان اليوم جميع أطراف النزاع بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، وضرورة احترام مبادئ التمييز والتناسب والحماية احتراما كاملا وفي جميع الأوقات، محذرة من أن الاستمرار في استهداف المدنيين أو المرافق المدنية والطبية، والهجمات العشوائية سيعرض مرتكبيها للملاحقة القضائية المحلية والدولية.ودعت جميع أطراف النزاع إلى حماية المدنيين والمنشآت المدنية بما فيها مراكز الاحتجاز والإيواء في مناطق النزاع والتوتر، وضرورة التقيد بالتزاماتهم بموجب القوانين الدولية النافذة في اتفاقيات جنيف - .// انتهى //19:23ت م0159