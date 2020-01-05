تونس 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واسفاز الترجي الرياضي التونسي اليوم بملعب رادس بالعاصمة التونسية على مستقبل سليمان بنتيجة هدف لصفر في مباراة متأخرة لحساب الجولة الرابعة من الدوري التونسي لكرة القدم.وصعد الترجي إلى المركز الثاني برصيد 25 نقطة فيما تجمد رصيد مستقبل سليمان عند 14 نقطة في المركز التاسع ليستمر الاتحاد الرياضي المنستيري في طليعة الترتيب بـ 28 نقطة منقوصا من مباراة واحدة .// انتهى //19:27ت م0162