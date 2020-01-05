الباحة 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، تعازيه ومواساته لشيخ قبيلة بني بشير بزهران الشيخ ماجد الصعيري في وفاة والده الشيخ عبدالوهاب الصعيري رحمه الله .وسأل سموه الله للفقيد الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.من جهته عبر الشيخ الصعيري عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الباحة على تعازيه التي كان لها بالغ الأثر في تخفيف المصاب، داعياً الله أن يمتع سموه بموفور الصحة والعافية وأن يحفظ للمملكة قادتها وولاة أمرها .// انتهى //19:59ت م0164