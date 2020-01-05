الرياض 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واسحقق الأمير خالد بن عبدالرحمن بن خالد جائزة سيف الملك فئة مجاهيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقام حاليا في الصياهد.واحتل الأمير خالد بن عبدالرحمن المركز الأول بعد منافسة قوية في المسابقة التي أقيمت بمشاركة 12 منقية.وفي مسابقتي أصايل احتل الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان المركز الأول لفئة 25 (محليات)، فيما خطف محمد فهيد بيشان الرزق العجمي المركز الأول لفئة 25 مهجنات.والملاك الفائزون في فئة جمل (50) (جائزة سيف الملك – مجاهيم) :1-الامير خالد عبدالرحمن خالد آل سعود2-الأماراتي ذياب سيف محمد آل نهيان3-فرج هادي فرج المري4-شليح سلمان فارس ال قويد الدوسري5-الاماراتي ظبيعي عبدالله ظبيعي المنهالي6-عبدالعزيز سليمان عبدالعزيز الغنيم7-هادي سعيد هادي الفهيده المري8-طالب محمد لاهوم المري9-محمد ناصر مرعي الهاجري10-حنظل سالم عضيب المريوالملاك الفائزون في فئة اصايل – 25 (محليات)1-الأماراتي الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان2-الأماراتي عبدالعزيز محمد عايض القحطاني3-الأماراتي معالي علي سالم عبيد بن ونيس الكعبي4-الأماراتي ذياب سيف محمد آل نهيان5-الأماراتي الشيخ سيف محمد بطي ال حامدالملاك الفائزون في فئة اصايل – 25 (مهجنات)1-محمد فهيد بيشان الرزق العجمي2-سعد عبيد سلمان الدوسري3-مبارك حمود سالمين المنصوري4-مسعود فهيد علي الهاجري5-عبدالهادي ناصر جابر ال بخيته//انتهى //20:01ت م0165