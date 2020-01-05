زغرب 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واسأدلى الناخبون في كرواتيا البالغ عددهم نحو 3,8 ملايين شخص اليوم بأصواتهم في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية.ويتنافس في الدورة الثانية من الانتخابات الرئيسة المحافظة المنتهية ولايتها كوليندا غرابار كيتاروفيتش ورئيس الوزراء الاشتراكي الديموقراطي السابق زوران ميلانوفيتش.ومن المقرر إعلان النتائج في وقت لاحق من اليوم.// انتهى //20:28ت م0168