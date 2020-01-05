القاهرة 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واستغلب فريق الزمالك على مضيفه طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما اليوم، على استاد "غزل المحلة"، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.ونجح الزمالك في تحويل تأخره بنتيجة 1-2، إلى فوز ثمين بنتيجة 3-2، بعدما سجل الفريق الأبيض هدفين في الدقائق الخمس الأخيرة للمباراة، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة، في المركز الثالث، فيما توقف رصيد طنطا عند 10 نقاط في المركز الخامس عشر.// انتهى //20:30ت م0169