الرياض 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واسعاود المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا اليوم تدريباته استعدادًا لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، وذلك بعد المباراة الودية أمام منتخب تايلاند والفترة الحرة للاعبين يومي الجمعة والسبت الماضيين.وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، تركزت على عمل تكتيكي دفاعي، أعقبه مران دفاع المنطقة والتحولات الهجومية.من جهة أخرى، شهدت الحصة التدريبية التحاق لاعب خط الوسط أيمن الخليف بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذي أجراه خلال الأيام الماضية برفقة الجهاز الطبي، وذلك في أعقاب تعرضه لتمدد في العضلة الخلفية الداخلية للساق اليمنى.ويواصل المنتخب السعودي مساء غدٍ الاثنين تدريباته تحضيرًا لمواجهة منتخب اليابان يوم الخميس المقبل في افتتاحية مبارياتهما ضمن البطولة الآسيوية.يُذكر أن المرحلة الرابعة من برنامج للمنتخب السعودي الإعدادي لكأس آسيا التي اختتمت يوم الجمعة الماضي، انطلقت في الخامس عشر من ديسمبر الماضي بالرياض ولمدة أربعة أيام، أعقب ذلك الانتقال لماليزيا حتى الأول من شهر يناير الجاري الذي انتقل فيه الأخضر لاستكمال الإعداد قبل بدء منافسات البطولة.// انتهى //20:43ت م0170