القاهرة 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واسأعلن مدير إدارة الشباب بجامعة الدول العربية الدكتور عبد المنعم الشاعري عن تنظيم مؤتمر شباب عربي بالقدس بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية.وقال الشاعري في كلمته بالجلسة الرابعة لمؤتمر "المبادرات الشبابية باستخدام تكنولوجيا المعلومات لدحر الإرهاب"، الذي يعقد بالجامعة العربية، والتي تحمل عنوان "الفن والثقافة والرياضة في مواجهة الإرهاب والتطرف"، إن هذا المؤتمر ستنظمه الجامعة العربية بالتعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للشباب والرياضة في دولة فلسطين، ويتضمن الدعوة للشباب لزيارة القدس.وأضاف أن المرحلة القادمة ستشهد أنشطة متعددة للجامعة العربية في مجال الشباب والرياضة، وستصل إلى 45 نشاطًا، مشيرًا إلى أنه في شهر أبريل القادم سيعقد اجتماع لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.// انتهى //20:43ت م0171