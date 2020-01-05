بريدة10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واساختتم برنامج "مسيرتي لاتتوقف" النسائي، التابع لجمعية التنمية الأسرية "أسرة" في مدينة بريدة مؤخراً أنشطته وفعالياته ، بحضور أكثر من 87 عضوةً ، وذلك في مقر الجمعية النسائي بحي الصفراء بمدينة بريدة.وبينت مساعدة المدير العام العنود القناص أن البرنامج شهد أنشطة وفعاليات يومية متنوعة، منها الندوات الثقافية والمحاضرات والبرامج التوعوية وورش العمل , مشيرةَ إلى أن الحفل الختامي للبرنامج شهد تكريم المتعاونين والمشاركين في تنظيم البرامج ، والعضوات المواظبات على الحضور طوال فترة البرنامج ، وتكريم المتطوعات ببرنامج مسيرتي لاتتوقف، مشيدةً بالعضوات وتميزهن الملحوظ ، حاثةً إياهن على مواصلة العلم والتطوير ، مؤكدة أن المسيرة والتطوير لاتقف عند حد أو عمر معين.// انتهى //21:24ت م0173