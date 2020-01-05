الطائف 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واسكرمت الإدارة العامة لسجن الطائف ممثلة بشعبة التوجيه الفكري والمعنوي عددًا من النزلاء من جنسيات مختلفة لاعتناقهم الدين الإسلامي ، بحضور مدير الإدارة العقيد ماجد بن عيضة الثبيتي ، ومساعد مدير الإدارة العقيد سالم بن رزيني عسيري، وذلك بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالطائف.ولقن مساعد مدير الإدارة المسلمين الجدد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ، ثم ثم كُرموا، وقُدمت وجبة عشاء لهم بهذه المناسبة سائلين الله لهم الثبات والتوفيق.وأعرب حديثو الإسلام عن فرحتهم وسعادتهم باعتناق الإسلام والسلام والرحمة الذي دخلوه دون إكراه وعرفوا مبادئه بالحكمة والموعظة الحسنة.يذكر أن الإدارة العامة لسجن الطائف والمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالطائف قد أبرما عقد شراكة مجتمعية لتعليم وإرشاد النزلاء الناطقين بغير اللغة العربية من المسلمين وغيرهم تعاليم وفضائل ديننا السمح، وتأصيل المنهج الوسط الصحيح في نفوسهم بإقامة الدروس والدورات العلمية وتقديم الحقائب التعليمية وجلب المصاحف والكتيبات المترجمة إلى لغاتهم المختلفة.// انتهى //21:25ت م0174