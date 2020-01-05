الرياض 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واسحقق السائق الليتواني فايدوتاس زالا فوزًا مفاجئًا في المرحلة الأولى من رالي داكار السعودية 2020 في فئة السيارات ، التي انطلقت اليوم من منطقة مستورة شمالي مدينة جدة وانتهت في الوجه شمال غربي المملكة بمحاذاة ساحل البحر الأحمر.واستفاد زالا من بعض العقبات والمصاعب التي تعرض لها عدد من منافسيه ، لينهي المرحلة الأولى الخاصة التي امتدت لمسافة 319 كيلومترًا في زمن قدره 03:19:04 ساعة ، بينما حل السائق الفرنسي المخضرم ستيفان بيتر هانسل ثانيًا ، متأخرًا بفارق 00:02:14 ، ومتقدمًا على الإسباني كارلوس ساينز صاحب المركز الثالث ، الذي أنهى السباق في 03:21:54 ساعة ليسيطر فريق ميني على المراكز الثلاثة الأولى في فئة السيارات.وبدأ 342 سائقًا من 68 دولة حول العالم مغامراتهم حول صحراء المملكة في خمس فئات ، حيث ينافس 83 منهم في فئة السيارات، و144 في فئة الدراجات ، و23 في فئة الدراجات الرباعية ، و46 في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة، و46 في فئة الشاحنات، وتضم قائمة المشاركين عددًا كبيرًا من أبرز سائقي الراليات مثل السائق بيترهانسل بطل داكار 13 مرة والمشارك في السباق للمرة الـ 32 في مسيرته ، وبطل داكار السابق الإسباني كارلوس ساينز ، وبطل "فورمولا 1 مرتين سابقًا فرناندو ألونسو ، بالإضافة إلى بطل الراليات السعودي يزيد الراجحي.وفي فئة الدراجات، أنهى حامل اللقب الأسترالي توبي برايس السباق في المركز الأول بزمن قدره 003:19:33 متقدمًا بفارق 00:02:05 على الأمريكي ريكي برابك الذي حل ثانيًا، بينما جاء النمساوي ماتياس فالكنر ثالثًا.وفي استمرار لمفاجآت رالي داكار السعودية 2020، أنهى البولندي آرون دومزالا، الذي يشارك في رالي داكار للمرة الثانية، المرحلة الخاصة الأولى في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة في المركز الأول، متقدمًا على السائق الأمريكي كايسي كاري بفارق 1:51 دقيقة، بينما حل الإسباني خوسيه أنطونيو هينوخو لوبيز ثالثًا ، أما في فئة الدراجات الرباعية فحقق السائق التشيلي إغناسيو كاسالي المركز الأول في المرحلة الأولى، بينما أنهى البولندي رافال سونيك السباق ثانيًا، والتشيكي توماس كوبيينا ثالثًا.وفي فئة الشاحنات جاء فريق الروسي أنطون شيبالوف في المركز الأول للمرحلة الخاصة الأولى ، متفوقًا على فريق البيلاروسي سيارهي فيازوفيتش الذي حل ثانيًا، فيما جاء فريق الهولندي يانوس فان كاستيرين ثالثًا.وبانتهاء المرحلة الأولى، يتغير مسار التحدي الصعب إلى أعلى الشمال قرابة الـ 900 كيلو متر عبر مشروع البحر الأحمر حتى يصل إلى مدينة نيوم المستقبلية ، حيث تصل الرحلة الشيقة التي تتخللها سلسلة من الوديان والجبال إلى أعلى نقاطها عند ارتفاع 1400 متر.ويمر بعد ذلك السائقون وفرقهم المشاركة في رالي داكار السعودية بمنطقة من الرمال والحصى تمتد لمسافة 676 كيلومترًا خلال رحلتهم الصعبة من نيوم إلى العلا في المرحلة الرابعة من السباق، ثم يتوجب عليهم اختبار قدراتهم الملاحية عند مرورهم على التلال الرملية لحائل في طريقهم المنحدر صوب الرياض.ويحصل المتسابقون على يوم راحة في العاصمة الرياض قبل أن تستأنف الرحلة باليوم الأطول من أيام الرالي من حيث المسافة، حيث يمضي المشاركون في طريقهم لمسافة 741 كيلومترًا، وينعطف مسار السباق تجاه الغرب في وسط صحراء المملكة الشاسعة قبل الالتفاف للخلف والمضي شرقًا تجاه منطقة حرض في محافظة الأحساء، وهو ما يعني دخول منطقة الربع الخالي ثم الاقتراب نحو خط النهاية في منطقة "القدية"، والتي ستشهد تتويج الفائز برالي داكار السعودية 2020، حيث سيكون الرالي أول حدث رياضي عالمي المستوى يقام بها.// انتهى //21:25ت م0176