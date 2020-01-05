الزلفي 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واسنظم ميدان فروسية الزلفي عصر اليوم حفل سباقه الحادي عشر لموسم 1441هـ ، والذي أقيم على شرف رواد وكشافة محافظة الزلفي من أربعة أشواط ، بلغت جوائزها 40 ألف ريال، حضرها نائب رئيس رابطة رواد الحركة الكشفية بالمملكة البروفيسور عبدالله بن سليمان الفهد، والرئيس الفخري لمكتب رواد كشافة الزلفي محمد بن عبدالله الطريقي، اللذان قاما بتسليم جائزة الشوط الرابع للفائز بالسباق والتي جاءت من نصيب الفرس بنت وهده ، ومالكها خالد مشرف القحطاني، وتسلم الجائزة المدرب ثنيان الثنيان.// انتهى //21:28ت م0177