الكويت 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واسنفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي بشكل قاطع صحة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة حول استخدام قواعد الكويت العسكرية لتنفيذ هجمات ضد أهداف محددة بإحدى دول الجوار.وأكدت رئاسة الأركان في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية اليوم أنه لم يتم استخدام القواعد الكويتية في هذه العمليات.ودعت جميع ناشري ومتداولي مثل هذه الأخبار الكاذبة تحري الدقة والابتعاد عن نشرها أو تداولها.// انتهى //21:31ت م0178