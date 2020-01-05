رام الله 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واسقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالية ترفض حل الدولتين، وتصر على الاستمرار بسلب حقوق الفلسطينيين والتمييز ضدهم في كل النواحي، ما أسس لنظام تفرقه عنصري "أبرتهايد".وأكد عريقات في تصريحات له أن حل الدولتين على حدود 1967 هو الحل الوحيد والسلمي مع إسرائيل، مشددًا على أن الصراع مع إسرائيل ليس دينيًا، ولا يمكن استمرار الأوضاع كما هي عليه، ويجب إجبار سلطة الاحتلال الإسرائيلي بوقف الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني.وأضاف عريقات: "لن نستسلم ولن نفقد الأمل ومن يسعى للسلام عليه أن يدرك أن ذلك لن يتحقق بالمستوطنات وجرائم الحرب والعقوبات الجماعية، وإنما من خلال إنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل على حدود الرابع من حزيران 1967".// انتهى //21:54ت م0180