محايل 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واسدشن محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي أمس فعاليات مهرجان بارق الشتوي الخامس بالقرية التراثية بجنوب المحافظة.وتجوّل المحافظ داخل القرية واستمع لشرح عن محتويات القرية والتي تحتوي على معارض للفن التشكيلي ومعرض الهلال الأحمر، كما اطلع على معرض الأسر المنتجة.وأكد المحافظ في كلمة ألقها خلال الحفل أن تدشين المهرجان حظي بالدعم غير المحدود من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، مشيرًا إلى الاستعدادات التي بذلت لتنظيم المهرجان. فيما ألقى الشاعر حمد بن محمد البارقي قصيدة نبطية نالت استحسان الحضور ، وفي نهاية الحفل قدم أوبريت بعنوان "لحمة وطن" بمشاركة فرقة بارق للفنون الشعبية.// انتهى //22:09ت م0181