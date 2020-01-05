القدس المحتلة 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واستواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي للأسبوع الثالث على التوالي منع خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ إسماعيل نواهضة من الدخول إلى مدينة القدس ومن الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك.تجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت قبل 3 أسابيع الشيخ نواهضة أثناء توجهه إلى مدينة القدس عبر حاجز قلنديا العسكري، واقتادته إلى قسم التحقيق في المسكوبية بالقدس، للتحقيق معه بحجة التحريض ضد الاحتلال في خطب الجمعة.// انتهى //22:11ت م0182