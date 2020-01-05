حائل 10 جمادي الأولى 1441هالموافق 5 يناير 2020م واسزار وكيل إمارة منطقة حائل المساعد للشؤون التنموية المكلف صالح بن صالح المطيري متحف حائل الإقليمي مساء اليوم، والتقى مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة حائل المهندس زياد بن مصيول الشمري الذي استعرض الدور الذي يقدمه المتحف لزوار المنطقة خلال موسم حائل وخلال استضافة المنطقة إحدى مراحل سباق رالي داكار 2020.وتجوّل المطيري في قاعة العرض المتحفي المؤقت واستمع لشرح من مدير عام متحف حائل الإقليمي علي بن خالد السيف وعدد من منسوبي المتحف مبدياً إعجابه بما شاهده من مقتنيات قيًمة، مشيداً بما تمتلكه المنطقة من تراث وموروث ثقافي.تجدر الإشارة إلى أن متحف حائل يضم قاعة العرض المتحفي المؤقت " معرض كنوز الجبال " ويحتوي على 8 قاعات عرض ومن أهمها قاعة جولوجية المنطقة ، حائل فترة ماقبل التاريخ ، الكتابات الإسلامية ، توحيد المملكة، الفنون الشعبية، التراث العمراني بمنطقة حائل، عيش السعودية، ويحتوي على 4 شاشات عرض، ويضم العديد من المقتنيات، والقطع الأثرية التي تحكي تاريخ المنطقة.// انتهى //22:12ت م0183