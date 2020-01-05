محايل 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واسواصلت بطولة بلدية بارق الشتوية السابعة منافساتها وذلك ضمن الجوله الأولى من البطولة حيث التقى في المباراة الأولى فريقا الحجاز والتآلف وانتهى اللقاء بفوز فريق الحجاز بهدفين دون مقابل سجلها اللاعب عبدالخالق عسيري.وفي المباراة الثانية التقى فريقا عميد حسوة والوصل وانتهى اللقاء بفوز عميد حسوة بهدفين دون مقابل.وفي اللقاء الثالث التقى فريقا الفارس والجزيرة وانتهى اللقاء بفوز الجزيرة بهدفين دون مقابل.// انتهى //22:12ت م0184