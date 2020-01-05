الرياض 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واستتميز كل فئة من الإبل بمواطن جمال تختلف عن الأخرى، وتتشابه الأصايل من محليات ومهجنات في الكثير من مواطن الجمال، وشهد مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل اليوم عرض 16 منقية من الأصايل (مهجنات ومحليات) تنافس خلاله 7 سعوديين و9 إماراتيين.وتعرف الأصايل المحليات بأنها العمانيات التي لم تختلط سلالاتها بأي منتج سوداني أما المهجنات فهي إنتاج سلالات من تزاوج الأصايل مع السودانية وجميعها تتشابه في مواطن الجمال في كبر هامة الرأس وجل الأنف واللحي ووسع الصدر وطول الغارب والأرجل وصغر الخف، فيما تختلف المهجنات عن الأصايل في الرشاقة.// انتهى //22:28ت م0185