الطائف 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واسدشنت إدارة تعليم الطائف اليوم مهرجان أندية مدارس الحي للبنات في الطائف خلال إجازة الربيع "الطائف يتطوع في جميع أندية مدارس الحي للبنات والبالغ عددها 23 ناديًا من نادي الحي بالمتوسطة 38 .واستهل مساعد المدير العام للشؤون المدرسية محمد بن عامر النفيعي جولته بزيارة المعرض المصاحب والذي شاركت فيه جميع أندية الحي للبنات بالمحافظة والمراكز والمحافظات التابعة له تعليميًا، مشيدًا خلال جولته بما شاهد من منجزات للأندية وأعمال الطالبات والمرتادات مبديًا سروره بما شاهد ومقدمًا شكره وتقديره لممثلة أندية مدارس الحي للبنات بالطائف فوزية الحارية على متابعتها لمثل هذه الأعمال التي تدعو للفخر ، كما قدم شكره لجميع قائدات أندية مدارس الحي للبنات ومنسوباتها على جهودهن في الأندية.وأوضحت إدارة المهرجان أن مدة المهرجان خلال الفترة من 10-20/5/1441هـ وسيتم في ثلاث مراحل بدءاً بإعداد الخطة وتشكيل اللجان مروراً بتنفيذ المهرجان وفق الضوابط المنظمة.وفي سياق متصل شرحت إدارة مهرجان "الربيع "الطائف يتطوع " أنه يتخلل المهرجان مجموعة من الفعاليات والأنشطة ذات طابع احتفالي تتم في إطار ثقافي واجتماعي وترويحي وعلمي لنشر المعرفة وتعزيز القيم ومد جسور التواصل بين الأندية والمجتمع في جو من الترفيه والسعادة، ويهدف مهرجان الطائف يتطوع للتأكيد على قيم المواطنة والمسؤولية والفخر بإرثنا الحضاري و التعريف بخدمات أندية الحي الترفيهية والتعليمية بالاضافة إلى تنمية القيم الدينية والاتجاهات والميول والمهارات وأساليب التفكير وإذكاء روح التنافس البناء لاستثمار أوقات الفراغ بما يفيد، وإشراك القطاع الخاص وتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية.وأبرزت إدارة المهرجان الفعاليات التطوعية التي ستقام ضمن المهرجان داخل الأندية وخارجها ومنها " مجتمعنا والتطوع ، تطوعي لبيئتي ، تطوعي صحة ، تطوعي سلوكي ، الحملات التطوعية " ، وسيكون من ضمن الفعاليان زيارات ورحلات للمؤسسات الاجتماعية بالشراكة مع مؤسسة روز للخدمات السياحية، استضافات لدور الأيتام والتأهيل الشامل وذوي الاحتياجات الخاصة ودور المسنين، والتسوق(أسر منتجة، ألعاب وحرف ومنتجات شعبية) الحوارات والارتجال وكتابة القصة والشعر ، ورش ومشاغل تربوية ، إنتاج ابتكاري ، مرسم حر وأشغال تطبيقية، وريادة أعمال ، ومعارض ، وعروض سمعية وبصرية ، ومسرح وسينما ، روايات بالإضافة لـ (أركان للجهات الداعمة) نشرات ومجلات إلكترونية وأفلام وثائقية ، وألعاب رياضية ومارثون التطوع بالإضافة للجوائز والسحوبات اليومية.// انتهى //22:30ت م0186