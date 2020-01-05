الجزائر 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واسوعد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بإجراء تعديل عميق للدستور الجزائري وإصلاح منظومة الحكم في بلاده.وأكد في كلمة لدى ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء الجزائري اليوم ضرورة تركيز الإصلاح على قيام دولة القانون التي تضمن استقلالية القضاء وتحقيق الرقي الاجتماعي والسياسي، حاثًا على استعادة هيبة الدولة واسترجاع ثقة المواطنين بها .وحول العلاقات الدولية جدد الرئيس الجزائري رفضه لأي تدخل في شؤون بلاده الداخلية وعدم تدخل الجزائر في شؤون الآخرين، مجددًا التزام الجزائر بالسلم والأمن في منطقتها وفي المغرب العربي وإفريقيا والعالم، فضلًا عن التزامها تجاه الدعم الدائم للقضايا العادلة وبينها القضية الفلسطينية .وحذر مما وصفه بالبيئة المعقدة التي تحيط ببلاده على المستويين الإقليمي والدولي والتي عدّها مسرحًا لمناورات جيوسياسية كبيرة وميدانًا لتشابك عوامل تهديد وعدم استقرار.// انتهى //22:51ت م0187