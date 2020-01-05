جدة 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واسصرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أنهُ في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام، فقد جرى خلال أيام الخميس والجمعة والسبت الماضية ضبط ( 22 ) مخالفاً ، وشملت مخالفاتهم رفع صوت الموسيقى داخل أحياء سكنية ، وإشعال النار في أماكن غير مسموح بها في حدائق وأماكن عامة ، وقد تم إيقاع العقوبات المقررة بحقهم وجميعهم من الرجال .// للصحف // // انتهى //22:59ت م0188