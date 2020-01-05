القاهرة 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واسفاز الأهلي على ضيفه "إف سي مصر" بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.ووبهذه النتيجة عزز الأهلي صدارته للدوري المصري برصيد 30 نقطة، بفارق أربع نقاط عن "المقاولون العرب" صاحب المركز الثاني، فيما توقف رصيد إف سي مصر عند 11 نقطة في المركز الثالث عشر.// انتهى //23:16ت م0189