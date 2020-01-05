باريس 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واسأجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم اتصالًا هاتفيًا بنظيره الأمريكي دونالد ترامب.وأفاد بيان لقصر الإليزية الرئاسي تأكيد الرئيس الفرنسي لنظيره الأمريكي تضامنه الكامل مع الحلفاء، مطالبًا إيران بالامتناع عن أي تصعيد عسكري من شأنه مفاقمة عدم الاستقرار الإقليمي.‎وأعرب ماكرون عن قلقه في ظل تصاعد التوترات في العراق والمنطقة حيال الأنشطة المزعزعة للاستقرار، مؤكدًا عزم فرنسا على العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لتهدئة التوترات.وشدد الرئيس الفرنسي على أولوية استمرار عمل التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي في إطار الاحترام التام لسيادة العراق بهدف ضمان أمنه والاستقرار الإقليمي.// انتهى //23:52ت م0195