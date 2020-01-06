واشنطن 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واسقتل ثلاثة أشخاص اليوم إثر هجوم لعناصر من حركة الشباب الإرهابية على قاعدة عسكرية في كينيا.وأفادت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) في بيان " بأن جنديًا أمريكيًا ومتعاقدين مع وزارة الدفاع الأمريكية في قاعدة في خليج ماندا بكينيا قتلوا في الهجوم، مضيفةً أن موظفين آخرين في البنتاغون أصيبا في الحادثة وأن وضعهما مستقر.ولم تعلن القيادة عن مزيد من التفاصيل.// انتهى //00:22ت م0198