العالية 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واسنظمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز العالية التابع لمحافظة صبيا اليوم ، سباق المشي لكبار السن ، على طريق العالية الدهناء ، بحضور رئيس لجنة التنمية الحسين بن علي البهلول ، وذلك ضمن فعاليات الملتقى الربيعي الثاني الذي تنفذه اللجنة حاليًا بالتعاون مع بلدية العالية .وشارك 30 متسابقًا ممن تزيد أعمارهم عن الخمسين عامًا في السباق الذي بلغت مسافته ثلاثة كيلومترات، في أجواء تنافسية، عززت أهداف السباق في تشجيع رياضة المشي بين مختلف فئات المجتمع .وجرى في ختام السباق تكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.// انتهى //01:01ت م0199