رياضي / 30 مشاركًا في سباق المشي بتنمية العالية في صبيا
الاثنين 1441/5/11 هـ الموافق 2020/01/06 م واس
العالية 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واس
نظمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز العالية التابع لمحافظة صبيا اليوم ، سباق المشي لكبار السن ، على طريق العالية الدهناء ، بحضور رئيس لجنة التنمية الحسين بن علي البهلول ، وذلك ضمن فعاليات الملتقى الربيعي الثاني الذي تنفذه اللجنة حاليًا بالتعاون مع بلدية العالية .
وشارك 30 متسابقًا ممن تزيد أعمارهم عن الخمسين عامًا في السباق الذي بلغت مسافته ثلاثة كيلومترات، في أجواء تنافسية، عززت أهداف السباق في تشجيع رياضة المشي بين مختلف فئات المجتمع .
وجرى في ختام السباق تكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.
// انتهى //
01:01ت م
0199