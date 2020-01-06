مدريد 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واستعادل أوساسونا مع مضيفه سيلتا بهدف لمثله اليوم الأحد في ختام منافسات الجولة 19 في الدوري الإسباني لكرة القدم.وبعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي على ملعب بالايدوس سجل سانتي مينا هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 75 فيما سجل تشيمي أفيلا هدف التعادل لأوساسونا في الدقيقة 83 وحصد كل فريق نقطة التعادل.وبهذه النتيجة رفع أوساسونا رصيده إلى 24 في المركز 12 في الترتيب العام للمسابقة فيما رفع سيلتا رصيده إلى 15 نقطة في المركز ال17 بالترتيب.ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 40 نقطة بعد تعثره أمام جاره إسبانيول بهدفين لمثلهما أمس السبت ليتقدم من جديد بفارق الأهداف على غريمه التقليدي ريال مدريد الذي فاز على جاره خيتافي بثلاثية نظيفة.ويحتل أتلتيكو المركز الثالث في الترتيب برصيد 35 نقطة بعد فوزه على ليفانتي بهدفين لهدف في إطار الجولة نفسها التي أسفرت أيضا عن فوز فالنسيا السادس على ايبار بهدف دون رد وتعادل بين ليغانيس مع بلد الوليد بهدفين لمثلهما، وتعادل آخر بين إشبيلية و أتلتيك بلباو الثامن بهدف لمثله ليحتل الأول المركز الرابع بفارق الأهداف خلف أتلتيكو.وفي مباريات سابقة اليوم فاز غرناطة على مايوركا بهدف دون رد، كما فاز فياريال التاسع على ريال سوسيداد الخامس بهدفين لهدف، وتعادل بيتيس مع ألافيس بهدف لمثله.// انتهى //02:03ت م0201