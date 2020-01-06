الرياض 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:أمام خادم الحرمين.. عضو الشورى والسفراء المعينون يؤدون القسمأمير الرياض يودع سفير سيري لانكاأمير القصيم يستقبل السفير الباكستانيأمير الباحة يعزي محافظ المندقفيصل بن سلمان يشهد توقيع مذكرات لتدريب نزلاء السجون«العدل»: 20 ألف جلسة للمحاكم خارج الدوام الرسمي خلال 100 يوم"الخدمة المدنية" تحقق 95 % في مؤشر نضج الخدمات الرقميةإلزام مرافق الإيواء السياحي في مكة باستخدام اللغة العربية"هدف" يودع 493 مليون ريال في حسابات المستفيدين من "حافز"«حرس الحدود» ينفذ حملة تنظيف الجزر والشواطئ بالشرقيةرئيس «واس» يستقبل المدير الإقليمي في منظمة السياحة العالميةالمملكة تندد بموافقة البرلمان التركي إرسال قوات عسكرية إلى ليبيابومبيو: تعليمات طهران تعرّض حياة العراقيين للخطرترمب يهدد بضرب 52 موقعاً إيرانياً«قراصنة إيرانيون» يهاجمون موقع وكالة أميركيةالبحرية البريطانية ترافق السفن التجارية في مضيق هرمزقذاف الدم يدعو وزير الداخلية الليبي إلى موقف وطني عاجلهلاك سليماني.. فرحة يمنية ورعب حوثيمصرع 20 ألف يمني بنيران الانقلابيين في 2019التحالف يدك أوكار الحوثي في صعدة// يتبع //06:02ت م0003