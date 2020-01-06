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الاثنين 1441/5/11 هـ الموافق 2020/01/06 م واس
الرياض 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
أمام خادم الحرمين.. عضو الشورى والسفراء المعينون يؤدون القسم
أمير الرياض يودع سفير سيري لانكا
أمير القصيم يستقبل السفير الباكستاني
أمير الباحة يعزي محافظ المندق
فيصل بن سلمان يشهد توقيع مذكرات لتدريب نزلاء السجون
«العدل»: 20 ألف جلسة للمحاكم خارج الدوام الرسمي خلال 100 يوم
"الخدمة المدنية" تحقق 95 % في مؤشر نضج الخدمات الرقمية
إلزام مرافق الإيواء السياحي في مكة باستخدام اللغة العربية
"هدف" يودع 493 مليون ريال في حسابات المستفيدين من "حافز"
«حرس الحدود» ينفذ حملة تنظيف الجزر والشواطئ بالشرقية
رئيس «واس» يستقبل المدير الإقليمي في منظمة السياحة العالمية
المملكة تندد بموافقة البرلمان التركي إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا
بومبيو: تعليمات طهران تعرّض حياة العراقيين للخطر
ترمب يهدد بضرب 52 موقعاً إيرانياً
«قراصنة إيرانيون» يهاجمون موقع وكالة أميركية
البحرية البريطانية ترافق السفن التجارية في مضيق هرمز
قذاف الدم يدعو وزير الداخلية الليبي إلى موقف وطني عاجل
هلاك سليماني.. فرحة يمنية ورعب حوثي
مصرع 20 ألف يمني بنيران الانقلابيين في 2019
التحالف يدك أوكار الحوثي في صعدة
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