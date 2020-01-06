وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الحكمة سيدة الموقف ) : الوضع المتوتر في العراق بعد الغارة الأميركية التي أدت إلى مقتل قاسم سليماني ورفاقه مازال قائماً بين شد وجذب بين قواه السياسية ومكوناته الاجتماعية، ورغم أن العراق يمر بفترة عصيبة إلا أن الثقة في أبناء العراق المخلصين في انتشاله من الأزمات السياسية المتلاحقة مازالت موجودة. فالعراق هذا البلد العريق الذي يعد إحدى ركائز الحضارة الإنسانية منذ نشوئها يمتلك من المقومات ما لا يملكه بلد آخر، فثرواته الطبيعية المتنوعة وموقعه الاستراتيجي وثراء عنصره البشري كلها تجعله مؤهلاً أن يلعب أدواراً عربية وإقليمية ودولية، ولكن الواقع مختلف عن ذلك، فالأزمات السياسية المتلاحقة التي أنهكته لم تعطه مجالاً أن يتبوأ المكانة التي من المفترض أن يكون عليها، حيث لم يستطع استغلال كل عناصر التفوق التي يملك لصالح العراق والشعب العراقي.وواصلت : العراق بلد مهم في الخارطة العربية والإقليمية، وكل العرب يتمنون أن يكون العراق سيد قراره وأن يكون آمناً مستقراً فاعلاً في محيطه العربي بما يليق بمكانته وإمكاناته التي لو أنها وُضعت في مكانها الصحيح لكان العراق بلداً مختلفاً، ولكننا أيضاً نجد العذر للعراق كونه مر بظروف غير عادية أثرت بالسلب على مسيرته التنموية، ولكن بعد انقضاء تلك الفترة وجب على العراقيين أن يعملوا كامل جهدهم للنهوض ببلادهم وألا يتركوها في عين العاصفة، وعليهم أن ينهضوا بها النهضة اللائقة.وختمت : العراق مطالب أن يعمل على التهدئة خاصة فيما يتعلق بالأزمة الأخيرة التي تسبب بها مقتل سليماني، فزيادة التوتر ليس من مصلحة أحد، ولن يكون هناك مستفيد منها، ومن الممكن أن تؤدي إلى انزلاق الإقليم في أزمات أكبر حال لم تكن الحكمة هي سيدة الموقف.// يتبع //06:02ت م0004