وقالت صحيفة "البلاد " افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الثوابت السعودية ) : في ظل الأزمات والتحديات التي تواجهها الأمة، تأتي مواقف المملكة الثابتة على كافة الأصعدة، تضامنا وتحركا فاعلا يصل برسالته الواضحة إلى كل من يستهدف استقرار ومصير دول الأمة.هكذا موقفها الأنموذج عالميا في الحرب على الإرهاب بنجاحات استباقية غير مسبوقة غيرت طبيعة المواجهة والتصدي، وتبذل خبراتها وإمكاناتها لتعزيز الجهد الدولي والتحالف ضد الإرهاب، في وقت لايزال فيه العالم يعاني من صدمات الجرائم الآثمة لتلك التنظيمات والجماعات الخارجة عن الأديان والإنسانية.وواصلت : على صعيد التحديات والأزمات الكبرى التي تواجهها الأمة في وقتها الراهن، تمثل المملكة ركيزة العمل العربي في التصدي لمخاطر مشاريع وأطماع إقليمية تحاول منذ سنوات نشب أنيابها المسمومة في الخارطة العربية، وفق مشاريع تدميرية، وهو واقع السياسة التي تنتهجها دول اقليمية في المنطقة،وختمت : وفي هذا الشأن تمثل المستجدات في ليبيا جراء قرار تركيا إرسال قوات، تحولا خطيرا في الصراع الذي تغذيه أنقرة منذ سنوات بميليشيات إرهابية ينذر بتصعيد خطير يهدد مصير ليبيا وسلامة المنطقة والأمن العربي، وهو ما أدانته المملكة باعتباره انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الصادرة بشأن ليبيا وتقويضاً للجهود الأممية الرامية لحل الأزمة، ويشكل تهديداً للأمن والاستقرار في ليبيا وتهديداً للأمن العربي والأمن الإقليمي، كونه تدخلاً في الشأن الداخلي لدولة عربية في مخالفة سافرة للمبادئ والمواثيق الدولية.// يتبع //06:02ت م0005