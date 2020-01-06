وأفادت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( كيان المشاطئة ومواجهة التحديات ) : الـفكرة الـتي طرحها خادم الحرمين الشريفين الملك سلـمان بن عبدالـعزيز - حفظه الله- لـقيام كيان موحد من الدول المشاطئة للبحر الأحمر وهي المملكة والسودان وجيبوتي والصومال ومصر واليمن والأردن لمواجهة كافة التحديات تحقيقا لمصالح تلك الدول الأمنية والسياسية والاستثمارية وتأمين حركة الملاحة الـبحرية في أحد الممرات المائية الـدولـية الـهامة، تلك الـفكرة دخلـت حيز الـتنفيذ من خلال اجتماع يعقده وزراء خارجية دول البحر الأحمر في الرياض اليوم لمناقشة وتفعيل دور المملكة الـريادي في المنطقة لتحقيق تلك المصالح الحيوية التي من شأنها مواجهة التدخلات الأجنبية في ذلك الممر المائي الإستراتيجي بعد بروزها من قبل أنقرة وطهران نظير أوضاعهما الداخلية الهشة وضلوعهما في تأسيس نفوذ لهما في الممر. وباستضافة الرياض لهذا الاجتماع الحيوي، فإن المملكة ترسم خطوطا عريضة لـتفادي الـتدخلات الأجنبية في شؤون المنطقة، وهو توجه منطقي وصائب لضمان وأمن الدول المشاطئة من جانب، والتركيز على استقرار وسلامة دول المنطقة من جانب آخر، فإيجاد الآلية المناسبة التي جمعت تلك الـدول لمواجهة التحديات في البحر الأحمر وخليج عدن تشكل ضمانا لأمن واستقرار الدول المشاطئة، كما أنها تعزز آفاق التعاون المثمر فيما بين دول المنطقة في المجالات والميادين الأمنية والتجارية والاستثمارية، وتلك آلية لابد من وضع أهدافها موضع التنفيذ في وقت برزت فيه أوجه التحديات التركية والإيرانية في هـذه المنطقة الحساسة من العالم.وأضافت : وتبدو أهمية هذا الاجتماع نظير ما يوليه قادة الدول المشاطئة من إيجاد تعاون إيجابي بين دولهم لبلورة أهداف وغايات التنسيق في المجالات الأمنية والاقتصادية، وقد ظهرت بوادر هذا التعاون أثناء اجتماع ضم وزراء خارجية الـسودان ومصر واليمن والأردن وجيبوتي والـصومال في الحادي عشر من ديسمبر 2018 ، وتلك بوادر تترجم اليوم في اجتماع الـرياض لإنفاذ الخطوات العملية نحو قيام تعاون فعلي بين الـدول المشاطئة نظير الـتحديات التي تواجهها والرغبة الملحة في نشر عوامل الأمن والاستقرار في أهم ممر مائي دولي.وختمت : ولا شك أن هذا النوع من أنواع التكتل سيؤدي بالنتيجة إلـى المساهمة التلقائية والإيجابية للتعاون على حفظ أمن واستقرار الدول المشاطئة، والمساهمة في رفع التدخلات الأجنبية في شؤون هذه الدول ومنعها من ممارسة أي دور من شأنه إلحاق الضرر بمصالح تلك الـدول والتدخل في شؤونها الداخلية، فهو تكتل حميد يمثل ردعا واضحا تجاه أي تدخل أجنبي في شؤون الدول المشاطئة، وهو تكتل سوف يؤدي من جانب آخر إلى تعزيز وتجذير وسائل التعاون بين دوله لتحقيق المزيد من أمن وسلامة واستقرار تلك الدول ودول المنطقة.// يتبع //06:03ت م0007