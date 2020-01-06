اقتصادي / تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية
الاثنين 1441/5/11 هـ الموافق 2020/01/06 م واس
طوكيو 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واس
تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم.
وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 27ر483 نقطة أو ما يعادل 04ر2% ليصل إلى 35ر23173 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).
كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 05ر29 نقطة، أو69ر1%، ليصل إلى 31ر1692 نقطة.
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