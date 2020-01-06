طوكيو 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واستراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم.وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 27ر483 نقطة أو ما يعادل 04ر2% ليصل إلى 35ر23173 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 05ر29 نقطة، أو69ر1%، ليصل إلى 31ر1692 نقطة.// انتهى //07:19ت م0009