طرابلس 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 6 يناير 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم إعلان وزارة الخارجية رفض المملكة وإدانتها للتصعيد التركي الأخير في الشأن الليبي بعد بموافقة البرلمان التركي على قرار إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، مشيرةً إلى القصف العشوائي الذي تعرضت الكلية العسكرية في الهضبة بطرابلس الذي قتل فيه 30 طالبً وأصيب 25 آخرون.وعرجت على إدانة بعثة الأمم المتحدة بأشد العبارات القصف الذي استهدف الكلية العسكرية، مشددةً على أن التصعيد المتنامي في الأعمال العسكرية على هذا النحو الخطير يزيد من تعقيد الأوضاع في ليبيا ويهدد فرص العودة للعملية السياسية.ونقلت صحف الاثنين إعلان مجلس الأمن الدولي على عقد جلسة مغلقة اليوم بناءً على طلب روسي لبحث الملف الليبي ومناقشة آخر التطورات في المشهد عقب التطورات بعد مصادقة البرلمان التركي لإرسال قوات للعاصمة طرابلس وتداعيات التصعيد الأخير على الاستقرار بالمنطقة.// انتهى //09:14ت م0016