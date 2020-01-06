القاهرة 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 6 يناير 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم اعلان مصر وفرنسا وإيطاليا رفضها أي تدخل عسكري في ليبيا، مشددةً على ضرورة دعم الجهود الرامية إلى أيجاد حل سياسي شامل للأزمة ودعوة روسيا لمجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع مغلق في وقت لاحق لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا في أعقاب إعلان الرئيس التركي البدء في نشر القوات التركية في الأراضي الليبية.وأشارت إلى تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية دور الإعلام في تشكيل وعي المواطن في ظل التطورات والمستجدات على الصعيدين الوطني والدولي، وتدعيم مفهوم الإعلام المحترف في إطار منضبط لمواكبة التطور الذي طرأ على مجال الإعلام في العالم.وتحدثت صحف الاثنين في متفرقات أخرى عن الهجوم الذي شنته حركة الشباب الإرهابية الصومالية على قاعدة عسكرية بمنطقة لامو بكينيا يستخدمها الجيشان الأمريكي والكيني.// انتهى //10:00ت م0020