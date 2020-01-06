الباحة 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واسأودعت جمعية البر الأهلية ببلجرشي، مبلغ 390,884 ريالاً في حسابات المستفيدين لديها البالغ عددهم 120 أسرة، كما قامت بتسليم الأسر المستفيدة "كسوة الشتاء"، المتضمنة بطانيات ودفايات وحقيبة شتوية وسلة غذائية.وأوضح أمين عام الجمعية علي بن أحمد الرفيدي أن المساعدات تُمثل الدفعة الرابعة من صرفيات مساعدة الأيتام، وتأتي ضمن دورها الاجتماعي في كفالة الأيتام ورعايتهم، إلى جانب دورها في رعاية الأسر المستفيدة وتعزيز خدماتها الاجتماعية.وأضاف أن "كسوة الشتاء" تأتي ضمن المساعدات التي تقدمها الجمعية بشكل سنوي, إضافة إلى برامج المساعدات العينية والمالية التي تقدمها بشكل دائم للمحتاجين والمستفيدين من الجمعية.وقدم الرفيدي شكره لجميع الداعمين لبرامج الجمعية المتنوعة ونشاطاتها الخيرية، مشيراً إلى أن الجمعية تتواصل مع الجميع من محبي الخير وتستقبل ما تجود به أنفسهم لدعم المستفيدين في أعمالها الخيرية والإنسانية.// انتهى //10:02ت م0021