طوكيو 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 6 يناير 2020 م واسحث رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم على عدم تصعيد التوترات بمنطقة الشرق الأوسط، معربًا عن بالغ قلقه إزاء الوضع الحالي.وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن آبي شدد في مؤتمر صحفي على أهمية بذل الجهود الدبلوماسية في أعقاب التوترات التي تشهدها المنطقة.وأبدى استعداد بلاده في تقديم إسهماتها الخاصة بالشرق الأوسط لخفض التصعيد والتهدئة.// انتهى //10:06ت م0023