طوكيو 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 6 يناير 2020 م واستراجعت الأسهم اليابانية بشدة خلال تعاملات اليوم على خلفية تضرر ثقة المستثمرين من تصاعد التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.وتراجع مؤشر نيكي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بمقدار 76ر451 نقطة أي بنسبة 91ر1 % إلى 86ر23204 نقطة في ختام التعاملات بعد أن كان قد تراجع بنسبة 15ر2 % في تعاملات الصباح.وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بمقدار 87ر23 نقطة أي بنسبة 39ر1 % إلى 49ر1697 نقطة.// انتهى //10:09ت م0024