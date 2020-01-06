الخرطوم 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 6 يناير 2020 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم إعلان رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك توصل الأطراف المعنية بأحداث مدينة الجنينة غرب السودان إلى اتفاق التزمت من خلاله بوقف العدائيات والعمل على حفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة.وأشارت إلى إجراء وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي مباحثات مع وزير الثروة الحيوانية السوداني علم الدين أبشر التي نوقش فيها عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في مجالي الثروة الحيوانية والسمكية.وأخبرت صحف الخرطوم عن مقتل تسعة مدنيين على الأقل في معارك وقصف بين قوات النظام السوري وفصائل من المعارضة عند بلدة أريحا في إدلب.وسلطت الضوء على مقتل أربعة مسلحين من حركة الشباب الإرهابية الصومالية خلال هجوم شنته على قاعدة عسكرية تديرها قوات أمريكية وكينيةفي لامو جنوب شرقي كينيا قرب الحدود الصومالية.// انتهى //10:38ت م0026