بيروت 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 6 يناير 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بتعثر الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة بسبب إصرار بعض الفرقاء المعنيين بعملية التأليف على مواقفهم بشأن تسمية أشخاص محددين في حين برزت المطالبة بإشراك شخصيات سياسية في الحكومة الجديدة لمواجهة التطورات الإقليمية.واوردت الصحف الأنباء عن شن مسلحين من حركة الشباب الصومالية الإرهابية هجومًا على قاعدة تديرها قوات أمريكية وكينية في لامو جنوب شرقي كينيا مما أدى إلى مقتل ثلاثة أمريكيين.// انتهى //10:44ت م0027