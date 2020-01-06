الدمام 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واستنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها بالمنطقة الشرقية، خلال شهر جمادى الأولى الجاري مجموعة من المحاضرات والكلمات التوعوية والإرشادية بعدد من المساجد والجوامع في المنطقة.ففي يوم الاثنين الحادي عشر من الشهر تقام محاضرة بعنوان: "أهمية العلم في الوقاية من الفتن"، وذلك بعد صلاة العشاء في مسجد عبدالله الزغيبي في حي الإسكان بالخبر.وفي يوم الخميس الرابع عشر من الشهر ذاته تقام كلمة بعنوان: " الايمان ولازمته للأمن "، وذلك بعد صلاة العشاء في مسجد جامع بن مفلح السبيعي بالثقبة.فيما تقام يوم الأحد السابع عشر من الشهر ذاته كلمة بعنوان: "الإيمان ولازمته للأمن"، بعد صلاة العشاء في مسجد سالم بن لادن بكورنيش الخبر.// انتهى //11:45ت م0040