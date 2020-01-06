تونس 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 6 يناير 2020 م واسواصلت الصحف التونسية الصادرة اليوم تركيزها على الشأن الداخلي للبلاد، مشيرةً إلى إعلان بعض الأحزاب التي تمتلك مقاعد في مجلس نواب الشعب عدم التصويت لأعضاء الحكومة الجدد ما لم تتم مراجعة تركيبتها.وتحدثت عن تسلم تونس رسميًا مقعدها الدائم بمجلس الأمن للأمم المتحدة للمرة الرابعة منذ انضمامها الى المنتظم الأممي، مشيرةً إلى أن تونس تعهدت بالإسهام في حل الأزمة الليبية ومواصلة دعم القضية الفلسطينية خلال عهدتها التي تستمر عامين اثنين.وسلطت صحف الاثنين الضوء مغاربيًا على تطورات الأحداث في العاصمة الليبية مع مقتل 30 شخصًا وإصابة 33 اخرين في قصف استهدف الكلية الحربية في طرابلس.وكتبت عن ترأس الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون أول اجتماع للحكومة الجديدة التي يرأسها عبدالعزيز جراد.وأشارت صحف تونس إلى إرسال وزارة الخارجية العراقية شكاوى رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن الدولي بشأن الضربات الجوية الأمريكية على أراض عراقية.// انتهى //11:46ت م0041