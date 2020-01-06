جيزان 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واساختتمت الليلة الماضية فعاليات الدورات التدريبية المكثفة التي نفذتها جمعية الأسر المنتجة بمنطقة جازان، في تحضير وتغليف الوجبات المدرسية، وإدارة المخازن والمشتريات، والجودة في المقاصف المدرسية، وذلك ضمن مشروع "ضمين .. لتأهيل الأسر المنتجة ومستفيدي الضمان الاجتماعي لشغل المقاصف المدرسية".وهدفت الدورات التي نفذت على مدى أسبوعين، بدعم من منح تكافؤ الفرص من مؤسسة الملك خالد الخيرية, وبمشاركة 36 متدربة، لتدريب المستفيدات من خدمات الجمعية وتأهيلهن، وإكسابهن المهارات اللازمة، ورفع كفاءتهن الإنتاجية، وتطوير قدراتهن، بما يحقق التنمية المستدامة، وتحسين المستوى المعيشي وصولاً للاكتفاء الذاتي.وتسعى جمعية الأسر المنتجة بجازان من خلال تنفيذ هذه الدورات وغيرها من الدورات والبرامج لتحقيق رؤية المملكة 2030، التي أكّدت على دعم الأسر المنتجة ومساندتهن وتعزيز ثقافة العمل الحر لدى المستفيدات، وإتاحة الفرص التسويقية، وتسهيل الحصول على التمويل، واستثمار الطاقات لبناء اقتصاد وطني متنوع المنتجات.// انتهى //12:00ت م0042