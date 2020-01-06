حائل 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واسنظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بجنوب حائل خلال الفصل الدراسي الأول من العام 1441هـ برنامج "وافد العلم"، في نسخته الثالثة، استهدف خلالها طلاب المنح الوافدين في جامعة حائل وعددهم 71 طالبًا ويستمر البرنامج حتى نهاية العام الدراسي الجاري، وذلك بجامع المحيسني.واشتمل البرنامج على 60 درساً علمياً منها: شرح كتاب كشف الشبهات وقطر الندى وأخصر المختصرات واختصار علوم الحديث وحلية طالب العلم، كما اشتمل البرنامج على حفظ المتون منها صحيح البخاري ومسلم ومتن "الورقات" والقواعد الفقهية وكتاب التوحيد، كما نظم البرنامج رحلتي عمرة استفاد منها 58 طالباً.// انتهى //12:00ت م0043