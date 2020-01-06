الجزائر 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 6 يناير 2020 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بتوصيات أول اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبدالمجيد تبون، لافتةً النظر إلى إسدائه أوامر لأعضاء الحكومة بالشروع في إعداد خطة تنفيذ البرنامج الرئاسي، معلنًا في الوقت ذاته عن أن تعديل الدستور يتصدر أجندة الرئيس تبون في عام 2020.وتناولت تطورات الأوضاع في ليبيا، مشيرةً إلى أن ما لا يقل عن 30 شخصًا قتلوا في هجوم على أكاديمية عسكرية بالعاصمة الليبية في وقت متأخر يوم السبت، تزامنًا مع إعلان تركيا بدء انتشار جنود أتراك في ليبيا.وتابعت صحف الجزائر بقلق واهتمام بالغين الأحداث والتطورات الخطيرة في العراق، معرجةً على المجتمع الدولي الذي دعا إلى التهدئة وعدم التصعيد لتجنيب المنطقة وشعوبها أية تداعيات سلبية على أمنها واستقرارها.// انتهى //12:01ت م0044