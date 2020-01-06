نجران 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واسأطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلةً بأندية الحي الترفيهية التعليمية للبنات أمس، فعاليات "مهرجان السعف، وذلك في نادي الحي بالمتوسطة السابعة للبنات.وتضمنت الفعاليات إقامة العديد من الفعاليات والعروض الترحيبية، والبرامج الترفيهية والتعليمية، والمسرحيات، إلى جانب عددٍ م الألعاب الشعبية.وأوضحت مديرة إدارة نشاط الطالبات عائشة بنت محمد مكرمي أن المهرجان يهدف إلى إحياء ونشر ثقافة حرفة المهن التراثية لمنطقة نجران وإبراز التكاتف والتعاون بين الأندية لإظهار موروث المنطقة، مقدمةً شكرها لجميع الجهات المشاركة من أندية وجهات حكومية وجمعيات.// انتهى //12:02ت م0045