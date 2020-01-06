سكاكا 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه اليوم، رئيس فريق مبادرة بدعمكم نتميز التطوعي بمحافظة القريات خالد بن سالم العازمي، وأعضاء الفريق من الشباب والفتيات المتطوعين.وفي بداية اللقاء قدم العازمي عرضاً لسمو أمير منطقة الجوف عن جهود الفريق في مجال العمل التطوعي الذي يسعى لدعم الشباب السعودي في سوق العمل بمهن مختلفة بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 م.وأوضح العازمي خلال عرضه لسمو أمير منطقة الجوف أن من أهداف الفريق نشر الوعي بين أوساط الشباب للاستثمار وامتلاك مشاريع خاصة بهم، والمساهمة في إيجاد روح تعاون جديد نحو الإبداع والتألق بما يخدم الشباب، والتواصل مع الشركاء والرعاة لدعم الشباب وانخراطهم في سوق العمل، وإقامة البرامج والدورات الداعمة والتوعوية للشباب.بعد ذلك تسلم سموه من رئيس الفريق التقرير السنوي عن أعمال فريق "بدعمكم نتميز" خلال العام 2019م، الذي اشتمل على معلومات متكاملة عن المبادرة وفريق العمل والأعمال المنفذة بالإضافة للداعمين.وفي نهاية اللقاء دشن سموه الشعار الجديد للفريق، متمنياً لهم التوفيق والاستمرار في مساعدة الشباب لتحقيق أهداف هذه المبادرة.// انتهى //12:06ت م0047