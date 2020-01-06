بغداد 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 6 يناير 2020 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم القرار الذي اتخذه مجلس النواب العراقي في جلسة استثنائية عقدها أمس وطالب الحكومة بإنهاء تواجد القوات الأجنبية في البلاد, منوهةً بأن هذا القرار يأتي في ظل تصاعد التوتر الإقليمي حاليًا.وتطرقت إلى الجانب الأمني، مشيرةً إلى سقوط صواريخ كاتيوشا في محيط السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء الحصينة وسط بغداد الليلة الماضية مما أدى إلى جرح عدد من المدنيين.وتابعت صحف الاثنين الدعوات التي دعا إليها قادة دول العالم ورؤساء المنظمات الدولية بوقف التصعيد وتحكيم العقل جراء التهديدات لمواجهة عسكرية قادمة.// انتهى //12:11ت م0048