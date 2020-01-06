القاهرة 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 6 يناير 2020 م واسأدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط استهداف الكلية العسكرية في منطقة الهضبة جنوبي العاصمة الليبية طرابلس الذي أدى إلى سقوط عدد من الضحايا والمصابين.وقال أبو الغيط في بيان أصدرته الجامعة العربية اليوم إن استهداف المناطق السكنية والمرافق المدنية والطبية والبنى التحتية يعد أمرًا مرفوضًا ومدانًا تحت أي ظرف ومن أي جانب كان.وشدد على أن استمرار مثل هذه الحوادث من شأنه الاضرار بأية فرص حقيقية في العودة إلى المسار السياسي، مناشدًا جميع الفرقاء الليبيين تغليب المصلحة الوطنية والشروع بوقف التصعيد والعودة إلى طاولة الحوار.وجدد البيان دعم الجامعة العربية وتضامنها الكامل مع ليبيا وشعبها في كل ما من شأنه إنهاء الأوضاع الحالية وتحقيق الامن والاستقرار في ربوعها.// انتهى //12:14ت م0050