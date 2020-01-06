جدة 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واسالتقى وزير المالية السوداني الدكتور إبراهيم أحمد البدوي بالخرطوم أمس، وفد بنك التنمية الإسلامي الذي يزور السودان حالياً برئاسة مدير علاقات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا موسى سيلا.وأكد وزير المالية السوداني خلال اللقاء رغبة بلاده في انضمامها لمجموعة دول النخبة لدى بنك التنمية الإسلامي.وأضاف أن السودان مؤهل لإدراجه في هذه القائمة، نظراً لموقعه في محيط الإقليم، وكذلك لوجوده على البحر الأحمر، إلى جانب إمكانية ربط اقتصاده مع اقتصاديات الدول المغلقة حول السودان ابتداءً من غرب إفريقيا مروراً بدولة جنوب السودان وأثيوبيا لتطوير الاقتصاد السوداني وتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال الاستفادة من الميزات النسبية للبلاد.// انتهى //12:14ت م0051